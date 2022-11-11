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росія може наважитися нанести по Україні електромагнітний імпульсний удар - FT

росія може наважитися нанести по Україні електромагнітний імпульсний удар - FT

Київ • УНН

 • 541494 перегляди

КИЇВ. 11 листопада. УНН. Поки що російські погрози ескалації проти України здебільшого трактуються як завуальоване посилання на використання традиційної ядерної зброї. Проте, країна-агресор може завдати по Україні електромагнітний імпульсний удар, який здатен вивести з ладу військову та цивільну інфраструктуру та залишити країну без світла. Про це пише УНН з посиланням на The Financial Times.

Деталі

Тактичний електромагнітний імпульс, або EMP, - це зброя, яка утворює потужний імпульс енергії, який замикає електричне обладнання, зокрема комп’ютери, генератори, супутники, радіо, радарні приймачі та навіть світлофори. Зазначається, що згенерувати такий імпульс можна підірвавши ядерний заряд у космосі.

"Ознакою цього типу атаки буде не вогняна куля чи грибна хмара, а дивна електрично-блакитна куля медузи, що пульсує прямо над головою, після чого настає тиша", - пояснив колишній співробітник Пентагону Роджер Пардо-Мавер.

Він навів приклад, що на Херсонщині EMP може вивести з ладу системи, які обслуговують дамби регіону, а також спровокувати відключення світла, тепла та води. Після успішного удару цією зброєю Україні доведеться призупинити бойові дії, щоб відновити свій зруйнований арсенал, що дасть можливість країні-агресору відновити та поповнити свої сили та захопити звільнені території, резюмував Падро-Мавер.

Втім, за його словами, використання росією EMP спричинить колективну оборонну відповідь з боку НАТО.

"Непередбачувані наслідки розповсюдження на земну атмосферу, навколишнє середовище, супутники та населення під вітром мають бути достатніми підставами для застосування статті п’ятої (пункт про колективну оборону альянсу)", - зауважив колишній співробітник Пентагону.

Нагадаємо

Високопоставлений американський чиновник повідомив, що протягом останніх тижнів Сполучені Штати спостерігали, як російські військові кораблі готуються до можливого випробування нової ядерної торпеди.

Українські Національні Новини

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