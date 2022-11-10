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CNN: військові кораблі рф готуються до можливих випробувань нової ядерної торпеди

CNN: військові кораблі рф готуються до можливих випробувань нової ядерної торпеди

Київ • УНН

 • 321908 перегляди

КИЇВ. 10 листопада. УНН. Протягом останніх тижнів Сполучені Штати спостерігали, як російські військові кораблі готуються до можливого випробування нової ядерної торпеди, повідомив CNN високопоставлений американський чиновник, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що серед суден, які брали участь у підготовці, був підводний човен з крилатими ракетами "Бєлгород", модифікований для спеціальних операцій, та здатний запускати безпілотні підводні апарати, зокрема торпеду "Посейдон". 

Минулого тижня було помічено, як судна залишають зону випробувань в Арктичному морі та прямують назад у порт, не провівши випробування. У США вважають, що росіяни могли зіткнутися з технічними проблемами, пише CNN. Американські чиновники зауважили, що росія може спробувати знову випробувати торпеду, проте води в районі випробувань незабаром почнуть покриватися льодом, що обмежить час для операцій.

Цитата

"Це можна розглядати як частину більшої картини та нещодавньої військової практики росії, яка відправляє в Україну погано навчених та недостатньо оснащених військових. Російська військова промисловість переживає важкі часи, і ми також бачимо, що санкції Заходу щодо високотехнологічних військових товарів мають ефект і повинні тривати", - сказав виданню західний дипломат на умовах анонімності.

Доповнення

Торпеда "Посейдон" — безпілотний підводний апарат з ядерним двигуном, здатний нести як звичайні, так і ядерні боєприпаси. Його ядерна силова установка надає торпеді практично безмежну дальність польоту, повідомляє CNN.

Сполучені Штати не вірять, що будь-які випробування включали б підрив ядерного пристрою. Будь-яка потенційна небезпека походить від несправності ядерної двигунової системи, яка може становити ризик через радіоактивність.

"Бєлгород" є найдовшим підводним човном в океані станом на сьогодні і був переданий вмф рф в червні цього року. Журналісти вказали, що її розмір більше за підводні човни з балістичними та керованими ракетами ВМС США класу "Огайо".

Нагадаємо

2 листопада американське видання New York Times повідомило, що голови оборонних відомств росії обговорили використання ядерної зброї в Україні.

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