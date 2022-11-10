CNN: військові кораблі рф готуються до можливих випробувань нової ядерної торпеди

Деталі

Зазначається, що серед суден, які брали участь у підготовці, був підводний човен з крилатими ракетами "Бєлгород", модифікований для спеціальних операцій, та здатний запускати безпілотні підводні апарати, зокрема торпеду "Посейдон".

Минулого тижня було помічено, як судна залишають зону випробувань в Арктичному морі та прямують назад у порт, не провівши випробування. У США вважають, що росіяни могли зіткнутися з технічними проблемами, пише CNN. Американські чиновники зауважили, що росія може спробувати знову випробувати торпеду, проте води в районі випробувань незабаром почнуть покриватися льодом, що обмежить час для операцій.

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"Це можна розглядати як частину більшої картини та нещодавньої військової практики росії, яка відправляє в Україну погано навчених та недостатньо оснащених військових. Російська військова промисловість переживає важкі часи, і ми також бачимо, що санкції Заходу щодо високотехнологічних військових товарів мають ефект і повинні тривати", - сказав виданню західний дипломат на умовах анонімності.

Доповнення

Торпеда "Посейдон" — безпілотний підводний апарат з ядерним двигуном, здатний нести як звичайні, так і ядерні боєприпаси. Його ядерна силова установка надає торпеді практично безмежну дальність польоту, повідомляє CNN.

Сполучені Штати не вірять, що будь-які випробування включали б підрив ядерного пристрою. Будь-яка потенційна небезпека походить від несправності ядерної двигунової системи, яка може становити ризик через радіоактивність.

"Бєлгород" є найдовшим підводним човном в океані станом на сьогодні і був переданий вмф рф в червні цього року. Журналісти вказали, що її розмір більше за підводні човни з балістичними та керованими ракетами ВМС США класу "Огайо".

Нагадаємо

2 листопада американське видання New York Times повідомило, що голови оборонних відомств росії обговорили використання ядерної зброї в Україні.