CNN: военные корабли рф готовятся к возможным испытаниям новой ядерной торпеды

Детали

Отмечается, что среди судов, участвовавших в подготовке, была подлодка с крылатыми ракетами "Белгород", модифицированная для специальных операций, и способная запускать беспилотные подводные аппараты, в частности торпеду "Посейдон".

На прошлой неделе было замечено, как суда покидают зону испытаний в Арктическом море и направляются обратно в порт, не проведя испытания. В США полагают, что россияне могли столкнуться с техническими проблемами, пишет CNN. Американские чиновники отметили, что россия может попытаться снова опробовать торпеду, однако воды в районе испытаний в скором времени начнут покрываться льдом, что ограничит время для операций.

Цитата

"Это можно рассматривать как часть большей картины и недавней военной практики россии, которая отправляет в Украину плохо обученных и недостаточно оснащенных военных. Российская военная промышленность переживает тяжелые времена, и мы также видим, что санкции Запада в отношении высокотехнологичных военных товаров имеют эффект и должны продолжаться", - сказал изданию западный дипломат на условиях анонимности.

Дополнение

Торпеда "Посейдон" — беспилотный подводный аппарат с ядерным двигателем, способный нести как обычные, так и ядерные боеприпасы. Его ядерная силовая установка придает торпеде практически безграничную дальность полета, сообщает CNN.

Соединенные Штаты не верят, что какие-либо испытания включали бы подрыв ядерного устройства. Любая потенциальная опасность происходит от неисправности ядерной двигательной системы, которая может представлять риск из-за радиоактивности.

"Белгород" является самой длинной подлодкой в ​​океане состоянием на сегодня и был передан вмф рф в июне этого года. Журналисты указали, что ее размер больше подлодок с баллистическими и управляемыми ракетами ВМС США класса "Огайо".

Напомним

2 ноября американское издание New York Times сообщило, что главы оборонных ведомств России обсудили использование ядерного оружия в Украине.