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Голови оборонних відомств росії обговорили використання ядерної зброї в Україні - NYT

Голови оборонних відомств росії обговорили використання ядерної зброї в Україні - NYT

Київ • УНН

 • 190992 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. Російські військові керівники найвищого рівня нещодавно обговорили, коли і як вони можуть застосувати тактичну ядерну зброю на полі бою в Україні, повідомила в середу New York Times з посиланням на неназваних офіційних осіб США, передає УНН.

Деталі

путін не брав участі в обговореннях, і не було жодних ознак того, що російські військові вирішили розгорнути зброю, що спричинило б різку ескалацію війни, пише Times.

Представник Білого дому з національної безпеки Джон Кірбі заявив, що не коментує подробиці доповіді.

Але в заяві, спрямованій AFP, він сказав, що будь-які коментарі щодо застосування росією ядерної зброї «викликають глибоку стурбованість», і заявив, що Сполучені Штати ставляться до них серйозно.

Водночас, за його словами, США не бачать «жодних ознак того, що росія веде підготовку до такого застосування».

Контекст

Сполучені Штати вже кілька тижнів попереджають Москву у зв'язку з публічними заявами високопосадовців про те, що у певних випадках вони можуть застосувати ядерну зброю в Україні.

Колишній президент рф дмитро медведєв заявив у вівторок, що прагнення України повернути собі всі окуповані росією території, включаючи Донбас та Крим, буде «загрозою для існування нашої держави». Це, за словами медведєва, буде «прямою причиною» застосування ядерного стримування.

Проте вранці прессекретар путіна дмитро пєсков заявив, що західні ЗМІ «навмисно розкручують тему застосування ядерної зброї».

Москва «не має жодного наміру брати в цьому участь», сказав він, назвавши повідомлення NYT «дуже безвідповідальним».

У вересні Джейк Салліван, радник президента Джо Байдена з питань національної безпеки, заявив, що Сполучені Штати «на дуже високому рівні» попередили росію про «катастрофічні наслідки» застосування ядерної зброї.

Глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель попередив 13 жовтня, що російські війська будуть «знищені» Заходом, якщо путін застосує ядерну зброю проти України.

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