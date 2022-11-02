Главы оборонных ведомств россии обсудили использование ядерного оружия в Украине - NYT

Детали

путин не участвовал в обсуждениях, и не было никаких признаков того, что российские военные решили развернуть оружие, что повлекло бы за собой резкую эскалацию войны, пишет Times.

Представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби заявил, что не комментирует подробности доклада.

Но в заявлении, направленном AFP, он сказал, что любые комментарии по применению россией ядерного оружия «вызывают глубокую обеспокоенность», и заявил, что Соединенные Штаты относятся к ним серьезно.

В то же время, по его словам, США не видят «никаких признаков того, что россия ведет подготовку к такому применению».

Контекст

Соединенные Штаты уже несколько недель предупреждают Москву в связи с публичными заявлениями чиновников о том, что в определенных случаях они могут применить ядерное оружие в Украине.

Бывший президент рф дмитрий медведев заявил во вторник, что стремление Украины вернуть себе все оккупированные россией территории, включая Донбасс и Крым, будет «угрозой для существования нашего государства». Это, по словам медведева, будет «прямой причиной» применения ядерного сдерживания.

Однако утром пресс-секретарь путина дмитрий песков заявил, что западные СМИ «намеренно раскручивают тему применения ядерного оружия».

Москва «не имеет никакого намерения принимать в этом участие», сказал он, назвав сообщение NYT «очень безответственным».

В сентябре Джейк Салливан, советник президента Джо Байдена по вопросам национальной безопасности, заявил, что Соединенные Штаты «на очень высоком уровне» предупредили россию о «катастрофических последствиях» применения ядерного оружия.

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель предупредил 13 октября, что российские войска будут «уничтожены» Западом, если путин применят ядерное оружие против Украины.