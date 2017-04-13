Россия могла распространять материалы получены от хакеров через WikiLeaks - глава ЦРУ

"WikiLeaks похож на вражескую разведывательную службу и ведет себя как враждебная разведывательная служба", - сказал он.

По словам М.Помпео, российская военная разведка прибегала к помощи WikiLeaks для распространения материалов, полученных благодаря атакам хакеров.

Как сообщал УНН, Федеральное бюро расследований США проводит минимум три расследование по делу о возможных российские кибератаки во время президентских выборов в Америке.