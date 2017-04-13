Россия могла распространять материалы получены от хакеров через WikiLeaks - глава ЦРУ
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. Директор ЦРУ Майкл Помпео заявил, что портал WikiLeaks является неправительственной разведывательной службой, действующей исходя из советов таких государств, как Россия, передает УНН со ссылкой на CNN.
"WikiLeaks похож на вражескую разведывательную службу и ведет себя как враждебная разведывательная служба", - сказал он.
По словам М.Помпео, российская военная разведка прибегала к помощи WikiLeaks для распространения материалов, полученных благодаря атакам хакеров.
Как сообщал УНН, Федеральное бюро расследований США проводит минимум три расследование по делу о возможных российские кибератаки во время президентских выборов в Америке.