Росія могла поширювати матеріали отримані від хакерів через WikiLeaks - глава ЦРУ
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Директор ЦРУ Майкл Помпео заявив, що портал WikiLeaks є неурядовою розвідувальною службою, яка діє виходячи з порад таких держав, як Росія, передає УНН з посиланням на CNN.
“WikiLeaks схожий на ворожу розвідувальну службу і веде себе як ворожа розвідувальна служба,” — сказав він.
За словами М.Помпео, російська військова розвідка вдавалася до допомоги WikiLeaks для поширення матеріалів, отриманих завдяки атакам хакерів.
Як повідомляв УНН, Федеральне бюро розслідувань США проводить щонайменше три розслідування у справі про ймовірні російські кібератаки під час президентських виборів в Америці.