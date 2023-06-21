россия должна быть в полной изоляции: Зеленский о новом пакете санкций ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июня. УНН. Европейский союз утвердил новый пакет санкций против рф. Этот пакет дополнительно ограничит доходы россии, которые она до сих пор получала в Европе. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, пишет УНН со ссылкой на видеообращение главы государства.
Цитата
"Наконец утверждается новый пакет санкций Евросоюза против россии. Часть из его норм подготовлена по предложениям Международной санкционной группы, работающей под председательством Майкла Макфола и Андрея Ермака", - сообщил глава Украины.
Детали
Зеленский отметил, что 11 пакет санкций ЕС дополнительно ограничит доходы рф и перекроет часть путей обхода ранее введенных санкций.
"Это сейчас одна из приоритетных задач", - подчеркнул глава государства.
Зеленский также сообщил, что все украинские партнеры полностью проинформированы о том, насколько критично перекрыть все пути обхода санкций.
"Государство-террорист до сих пор имеет доступ к различным продуктам и компонентам, технологическим и финансовым схемам, которые созданы теми в мире, кто все же ценит свободу и международное право. россия должна быть в полной изоляции, пока главные экспортные продукты России - это зло и смерть", - подчеркнул он.
Напомним
Послы стран-членов Европейского Союза сегодня согласовали 11-й пакет санкций против россии, который призван закрыть лазейки для обхода ограничений и содержит новые имена.