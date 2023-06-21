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россия должна быть в полной изоляции: Зеленский о новом пакете санкций ЕС

Киев • УНН

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КИЕВ. 22 июня. УНН. Европейский союз утвердил новый пакет санкций против рф. Этот пакет дополнительно ограничит доходы россии, которые она до сих пор получала в Европе. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, пишет УНН со ссылкой на видеообращение главы государства.

россия должна быть в полной изоляции: Зеленский о новом пакете санкций ЕС

Цитата 

"Наконец утверждается новый пакет санкций Евросоюза против россии. Часть из его норм подготовлена по предложениям Международной санкционной группы, работающей под председательством Майкла Макфола и Андрея Ермака", - сообщил глава Украины.

Детали 

Зеленский отметил, что 11 пакет санкций ЕС дополнительно ограничит доходы рф и перекроет часть путей обхода ранее введенных санкций.

"Это сейчас одна из приоритетных задач", - подчеркнул глава государства.

Зеленский также сообщил, что все украинские партнеры полностью проинформированы о том, насколько критично перекрыть все пути обхода санкций.

"Государство-террорист до сих пор имеет доступ к различным продуктам и компонентам, технологическим и финансовым схемам, которые созданы теми в мире, кто все же ценит свободу и международное право. россия должна быть в полной изоляции, пока главные экспортные продукты России - это зло и смерть", - подчеркнул он.

Напомним 

Послы стран-членов Европейского Союза сегодня согласовали 11-й пакет санкций против россии, который призван закрыть лазейки для обхода ограничений и содержит новые имена.



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