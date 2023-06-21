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У ЄС підтвердили узгодження нового пакету санкцій проти рф: покликаний закрити лазівки

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 червня. УНН. Посли країн-членів Європейського Союзу сьогодні узгодили 11-й пакет санкцій проти росії, що покликаний закрити лазівки для обходу обмежень та містить нові імена. Це підтвердили у представництві головування Швеції у Раді ЄС у середу, передає УНН.

У ЄС підтвердили узгодження нового пакету санкцій проти рф: покликаний закрити лазівки

Цитата

"Сьогодні посли ЄС узгодили 11-й пакет санкцій проти росії. Пакет містить заходи, спрямовані на протидію обходу санкцій та індивідуальні обмеження", - повідомляє шведське головування у Twitter.

Деталі

На рішення вже відреагували в Офісі Президента.

Керівник ОП Андрій Єрмак написав у Telegram, що частину санкційних кроків пропонувала група Макфола-Єрмака.

Нагадаємо

Кілька тижнів у ЄС не могли домовитися щодо наступного пакету санкцій проти рф. Повідомлялося, що Угорщина і Греція не погоджуються з тим, що Україна внесла деякі їхні компанії до переліку "спонсорів війни".

Єврокомісія розіслала країнам ЄС пропозиції щодо 11-го пакету санкцій проти рф ще на початку травня.

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