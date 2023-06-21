В ЕС подтвердили согласование нового пакета санкций против рф: призван закрыть лазейки
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. Послы стран-членов Европейского Союза сегодня согласовали 11-й пакет санкций против россии, который призван закрыть лазейки для обхода ограничений и содержит новые имена. Это подтвердили в представительстве председательства Швеции в Совете ЕС в среду, передает УНН.
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"Сегодня послы ЕС согласовали 11-й пакет санкций против россии. Пакет содержит меры, направленные на противодействие обходу санкций и индивидуальные ограничения", - сообщает шведское председательство в Twitter.
Детали
На решение уже отреагировали в Офисе Президента.
Руководитель ОП Андрей Ермак написал в Telegram, что часть санкционных шагов предлагала группа Макфола-Ермака.
Напомним
Несколько недель в ЕС не могли договориться по следующему пакету санкций против рф. Сообщалось, что Венгрия и Греция не согласны с тем, что Украина внесла некоторые их компании в перечень "спонсоров войны".
Еврокомиссия разослала странам ЕС предложения по 11-му пакету санкций против рф еще в начале мая.