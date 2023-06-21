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росія має бути в повній ізоляції: Зеленський про новий пакет санкцій ЄС

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 червня. УНН. Європейський союз затвердив новий пакет санкцій проти рф. Цей пакет додатково обмежить прибутки росії, що вона їх досі отримувала у Європі. Про це заявив президент Володимир Зеленський, пише УНН з посиланням на відеозвернення глави держави.

росія має бути в повній ізоляції: Зеленський про новий пакет санкцій ЄС

Цитата 

"Нарешті затверджується новий пакет санкцій Євросоюзу проти росії. Частина з його норм підготовлена за пропозиціями Міжнародної санкційної групи, що працює під головуванням Майкла Макфола та Андрія Єрмака", - повідомив глава України.

Деталі 

Зеленський наголосив, що 11 пакет санкцій ЄС додатково обмежить прибутки рф та перекриє частину шляхів обходу раніше запроваджених санкцій.

"Це зараз одне з пріоритетних завдань", - наголосив глава держави.

Зеленський також повідомив, що всі українські партнери повністю поінформовані про те, наскільки критично перекрити всі шляхи обходу санкцій.

"Держава-терорист досі має доступ до різних продуктів і компонентів, технологічних і фінансових схем, які створені тими у світі, хто все ж цінує свободу та міжнародне право. росія має бути в повній ізоляції, поки головні експортні продукти росії - це зло та смерть", - наголосив він.

Нагадаємо 

Посли країн-членів Європейського Союзу сьогодні узгодили 11-й пакет санкцій проти росії, що покликаний закрити лазівки для обходу обмежень та містить нові імена.



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