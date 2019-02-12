Россия пугает связью Украины с исламистами - Мининформполитики

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КИЕВ. 12 февраля. УНН. Кремль использует ряд нарративов в своей пропаганде для подрыва международных отношений Украины и искажения ее образа в мире. Об этом рассказал заместитель министра информационной политики Украины Дмитрий Золотухин во время презентации исследования "Белая книга специальных информационных операций против Украины 2014-2018", передает УНН.

"Один из таких нарративов мы называем сериалом ... Сериал - мета-нарратив российской пропаганды и дезинформации, имеющий определенную цель и направленный на определенную аудиторию", - рассказал Золотухин.

В частности, один из таких "сериалов" российской пропаганды, который наблюдается с 2014 года, - увязывание Украины с "Исламским Государством".

Кремль утверждал, что на территории Украины находятся лагеря ИГ - как в страну приезжают бывшие боевики или на ее территории готовятся будущие перед выездом в Европу. Кроме того, распространялась дезинформация, что исламисты воюют на Донбассе, получая оружие от Украины.

Позже, во время проведения в Киеве финала Лиги чемпионов, Кремль распространял информацию, что Киев является целью для взрывов ИГ - таким образом РФ пыталась помешать приезду болельщиков и политических элит в Украину.

Другой "сериал" кремлевской пропаганды касается "фашистов" и "хунты", когда объектами атак становятся украинские чиновники и общество. Кремль утверждает, что в Украине - одни фашисты.

Еще один "сериал" российской пропаганды касается авиакатастрофы боинга. Сначала продвигался нарратив, будто боинг был сбит украинским истребителем Су-25. Затем появился нарратив о ЦРУ, что авиакатастрофа - это теракт, подстроенный украинскими и американскими пресс-службами.

Когда Нидерландская следственная комиссия обнаружила, что самолет был сбит "Буком", Кремль начал продвигать нарратив, что этот "Бук" - украинский.

"Сейчас этот сериал продолжается. Этим летом Нидерландская следственная комиссия планирует выйти с окончательными или промежуточными выводами расследования авиакатастрофы, и сейчас уже начинает готовиться основа информационного пространства относительно реакции на этот факт мирового сообщества", - отметил Золотухин.

В частности, распространяется информация о том, что РФ готова к вступлению в неформальные переговоры с австралийской и нидерландской стороной, делать какие-то неофициальные выплаты семьям, достичь политического решения, что широкому кругу не будут названы виновники катастрофы.

Кроме того, по словам Золотухина, Кремль пытается дискредитировать отношения США и Украины, в частности в вопросе технической и вооруженной поддержки - поставок Javelin и другой военной продукции.

"Очень большая часть усилий направлена именно на разрушение перспектив межгосударственных отношений между Украиной и США", - отметил Золотухин.

Напомним, глава центра Госдепа по борьбе с пропагандой назвала РФ и Китай главными угрозами США.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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