Росія лякає зв'язком України з ісламістами - Мінінформполітики

"Один з таких наративів ми називаємо серіалом… Серіал – мета-наратив російської пропаганди та дезінформації, що має певну мету та спрямований на певну аудиторію", - розповів Золотухін.

Зокрема, один з таких "серіалів" російської пропаганди, який спостерігається з 2014 року, - пов’язування України з "Ісламською Державою".

Таким чином, Кремль стверджував, що на території України знаходяться табори ІД – ніби в країну приїздять колишні бойовики ІД або на її території готуються майбутні перед виїздом в Європу. Крім того, поширювалася дезінформація, що ісламісти воюють на Донбасі, отримує зброю з України.

Пізніше, під час проведення в Києві фіналу Ліги чемпіонів, Кремль поширював інформацію, ніби Київ є ціллю для вибухів ІД – таким чином РФ намагалася завадити приїзду вболівальників та політичних еліт в Україну.

Інший "серіал" кремлівської пропаганди стосується "фашистів" і "хунти", коли об’єктами атак стають українські можновладці та суспільство. Кремль стверджує, що в Україні - самі фашисти.

Ще один "серіал" російської пропаганди стосується авіакатастрофи боїнгу. Спочатку просувався наратив, що боїнг був збитий українським винищувачем Су-25. Потім зявився наратив про ЦРУ, що авіакатастрофа – це теракт, підлаштований українськими та американськими прес-службами.

Коли Нідерландська розслідувальна комісія виявила, що літак був збитий "Буком", Кремль почав просувати наратив, що цей "Бук" – український.

"Зараз цей серіал продовжується. Цього літа Нідерландська розслідувальна комісія планує вийти з остаточними або проміжними висновками розслідування авіакатастрофи, і зараз вже починає готуватися підґрунтя інформаційного простору стосовно реакції на цей факт світової спільноти", - зазначив Золотухін.

Зокрема, поширюється інформація про те, що РФ готова до вступу в неформальні перемовини з австралійською та нідерландською стороною, робити якісь неофіційні виплати сім’ям, досягти політичного рішення, що на загал широкий не буде названо винуватця катастрофи.

Крім того, за словами Золотухіна, Кремль намагається дискредитувати відносини США та України, зокрема в питанні технічної та збройної підтримки – поставок Javelin та іншої військової продукції.

"Дуже велика частин зусиль направлена саме на руйнування перспектив міждержавних відносин між Україною та США", - зазначив Золотухін.

Нагадаємо, глава центру Держдепу по боротьбі з пропагандою назвала РФ та Китай головними загрозами США.