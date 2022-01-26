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15 марта, 19:03 • 107162 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 144383 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 124164 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 117635 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 105233 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 101689 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 93941 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Россия хочет поставить для "Л/ДНР" военную продукцию якобы для "защиты от агрессии Украины"

Киев • УНН

 • 21238 просмотра

КИЕВ. 26 января. УНН. Партия "Единая Россия" инициировала официальные военные поставки для оккупационных властей в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Об этом заявил руководитель фракции "Единой России" в Госдуме Владимир Васильев, передает УНН со ссылкой на партию.

Цитата

"… мы обращаемся к руководству нашей страны оказать помощь Луганской и Донецкой республикам в виде поставок необходимой для сдерживания агрессии военной продукции, а также предпринять все необходимые меры для обеспечения безопасности их граждан", - сказал Васильев.

Детали

Как сообщает ТАСС, Первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак сообщил, что Россия должна оказать помощь “ЛНР” и “ДНР” в виде поставок отдельных видов вооружений для повышения их обороноспособности перед лицом будто бы возможной агрессии.

"Считаю, что в этих условиях Россия должна оказать Луганской и Донецкой народным республикам необходимую помощь в виде поставок отдельных видов вооружений для повышения их обороноспособности и сдерживания явно готовящейся Киевом военной агрессии", - сказал Турчак.

Дополнение

Депутаты от Коммунистической партии Российской Федерации внесли в Государственную думу проект постановления к президенту Владимиру Путину с просьбой признать так называемые “Донецкую и Луганскую народные республики".

Контекст

Украинские власти и западные партнеры последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

17 декабря Россия направила США и НАТО предложения по безопасности в Восточной Европе, которые, по ее мнению, необходимы для ослабления напряженности вокруг Украины. Требования Москвы включают запрет на вступление Украины в НАТО, вето Кремля на размещение военных сил НАТО в бывших советских республиках и прекращение военных учений вблизи ее границ.

Переговоры с РФ состоялись с США, НАТО и ОБСЕ — в рамках российско-американского диалога на высоком уровне в Женеве 10 января, затем на заседании Совета Россия-НАТО 12 января, а 13 января в Вене на заседании Постоянного совета ОБСЕ.

Россия ждет ответа на свои ”предложения" от США и НАТО в ближайшее время.

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