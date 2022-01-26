Росія хоче поставити для "Л/ДНР" військову продукцію нібито для "захисту від агресії України"

ukru
Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico
17:00 • 23731 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 95060 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 164687 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 160840 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 186433 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 184377 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 143994 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 150974 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 171925 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 182403 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
4.5 м/с
92 %
748 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 425154 перегляди

"Можливо": представник путіна висловився про візит до Вашингтона для зустрічі з Віткоффом

2 квітня, 08:47 • 131558 перегляди

В Мін’юсті розповіли про мікросхеми західного виробництва у російських ракетах і "шахедах"

2 квітня, 09:50 • 109630 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 144507 перегляди

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

12:49 • 81283 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 425154 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 286315 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 351285 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 465233 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 711878 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Еммануель Макрон

Марін Ле Пен

Майкл Уолтц

Актуальні місця

Україна

Київ

Сполучені Штати

Дніпро

Львів

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

12:49 • 81283 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 144507 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 117525 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 153330 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 177077 перегляди
Актуальне

The New York Times

Instagram

Telegram

Facebook

Шахед-136

Росія хоче поставити для "Л/ДНР" військову продукцію нібито для "захисту від агресії України"

Росія хоче поставити для "Л/ДНР" військову продукцію нібито для "захисту від агресії України"

Київ • УНН

 • 21240 перегляди

КИЇВ. 26 січня. УНН. Партія "Єдина Росія" ініціювала офіційні військові поставки для окупаційної влади в окремих районах Донецької та Луганської областей. Про це заявив керівник фракції "Єдиної Росії" в Держдумі Володимир Васильєв, передає УНН з посиланням на партію.

Цитата

"... ми звертаємося до керівництва нашої країни надати допомогу Луганській і Донецькій республікам у вигляді поставок необхідної для стримування агресії військової продукції, а також вжити всіх необхідних заходів для забезпечення безпеки їх громадян", - сказав Васильєв.

Деталі

Як повідомляє ТАСС, Перший віце-спікер Ради Федерації, секретар генради "Єдиної Росії" Андрій Турчак повідомив, що Росія повинна надати допомогу "ЛНР" і " ДНР " у вигляді поставок окремих видів озброєнь для підвищення їх обороноздатності перед обличчям нібито можливої агресії.

"Вважаю, що в цих умовах Росія повинна надати Луганській і Донецькій народним республікам необхідну допомогу у вигляді поставок окремих видів озброєнь для підвищення їх обороноздатності і стримування явно підготовлюваної Києвом військової агресії", - сказав Турчак.

Доповнення

Депутати від Комуністичної партії Російської Федерації внесли в Державну думу проект постанови до президента Володимира Путіна з проханням визнати так звані “Донецьку і Луганську народні республіки".

Контекст

Українська влада і західні партнери останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпека нового російського вторгнення і посилення російської дезінформації.

17 грудня Росія направила США і НАТО пропозиції з безпеки в Східній Європі, які, на її думку, необхідні для ослаблення напруженості навколо України. Вимоги Москви включають заборону на вступ України до НАТО, вето Кремля на розміщення військових сил НАТО в колишніх радянських республіках і припинення військових навчань поблизу її кордонів.

Переговори з РФ відбулися з США, НАТО і ОБСЄ - в рамках російсько-американського діалогу на високому рівні в Женеві 10 січня, потім на засіданні Ради Росія-НАТО 12 січня, а 13 січня у Відні на засіданні Постійної ради ОБСЄ.

Росія чекає відповіді на свої "пропозиції" від США і НАТО найближчим часом.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Bitcoin
$87,065.70
Золото
$3,173.80
Tesla
$281.03
Brent
$74.89
S&P 500
$5,679.05
Газ TTF
$41.21
Ethereum
$1,902.99