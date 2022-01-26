Росія хоче поставити для "Л/ДНР" військову продукцію нібито для "захисту від агресії України"
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Партія "Єдина Росія" ініціювала офіційні військові поставки для окупаційної влади в окремих районах Донецької та Луганської областей. Про це заявив керівник фракції "Єдиної Росії" в Держдумі Володимир Васильєв, передає УНН з посиланням на партію.
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"... ми звертаємося до керівництва нашої країни надати допомогу Луганській і Донецькій республікам у вигляді поставок необхідної для стримування агресії військової продукції, а також вжити всіх необхідних заходів для забезпечення безпеки їх громадян", - сказав Васильєв.
Деталі
Як повідомляє ТАСС, Перший віце-спікер Ради Федерації, секретар генради "Єдиної Росії" Андрій Турчак повідомив, що Росія повинна надати допомогу "ЛНР" і " ДНР " у вигляді поставок окремих видів озброєнь для підвищення їх обороноздатності перед обличчям нібито можливої агресії.
"Вважаю, що в цих умовах Росія повинна надати Луганській і Донецькій народним республікам необхідну допомогу у вигляді поставок окремих видів озброєнь для підвищення їх обороноздатності і стримування явно підготовлюваної Києвом військової агресії", - сказав Турчак.
Доповнення
Депутати від Комуністичної партії Російської Федерації внесли в Державну думу проект постанови до президента Володимира Путіна з проханням визнати так звані “Донецьку і Луганську народні республіки".
Контекст
Українська влада і західні партнери останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпека нового російського вторгнення і посилення російської дезінформації.
17 грудня Росія направила США і НАТО пропозиції з безпеки в Східній Європі, які, на її думку, необхідні для ослаблення напруженості навколо України. Вимоги Москви включають заборону на вступ України до НАТО, вето Кремля на розміщення військових сил НАТО в колишніх радянських республіках і припинення військових навчань поблизу її кордонів.
Переговори з РФ відбулися з США, НАТО і ОБСЄ - в рамках російсько-американського діалогу на високому рівні в Женеві 10 січня, потім на засіданні Ради Росія-НАТО 12 січня, а 13 січня у Відні на засіданні Постійної ради ОБСЄ.
Росія чекає відповіді на свої "пропозиції" від США і НАТО найближчим часом.