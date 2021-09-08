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Россия и Германия обсудили транзит газа через Украину после 2024 года

Россия и Германия обсудили транзит газа через Украину после 2024 года

Киев  •  УНН

 • 32330 просмотра

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Россия и Германия обсудили возможность транзита газа через Украину после 2024 года. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление, опубликованное на сайте российского правительства.

Детали

Известно, что тему обсудили вице-премьер РФ Александр Новак и уполномоченный правительства Германии по вопросам транзита через Украину Граф Вальдерзе.

"Во время встречи обсуждалась возможность использования украинского транзитного маршрута после 2024 года. Стороны договорились продолжить соответствующие консультации", - говорится в сообщении.

Дополнение

21 июля Соединенные Штаты и Германия достигли соглашения по строительству российского газопровода "Северный поток-2" в Европу, без введения дальнейших санкций США.

Позже США и Германия обнародовали совместное соглашение о завершении строительства "Северного потока-2", где обещают поддержку суверенитета и независимости Украины. Документ называется "Совместное заявление США и Германии в поддержку Украины, европейской энергетической безопасности и наших климатических целей".

Отметим, ранее в Кремле заявили, что договор России и Украины о транзите газа в Европу останется в силе на весь период его действия, и после завершения срока его действия РФ не намерена отказываться от украинского транзита.

Они заявили, что готовы продолжать транзит газа через Украину после 2024 года, но для этого необходимо получить ответ на несколько вопросов от европейских партнеров.

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