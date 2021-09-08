Росія і Німеччина обговорили транзит газу через Україну після 2024 року
Київ • УНН
КИЇВ. 8 вересня. УНН. Росія і Німеччина обговорили можливість транзиту газу через Україну після 2024 року. Про це пише УНН з посиланням на заяву, опубліковану на сайті російського уряду.
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Відомо, що тему обговорили віцепрем'єр Олександр Новак та уповноважений уряду Німеччини з питань транзиту через Україну Граф Вальдерзе.
"Під час зустрічі обговорювалася можливість використання українського транзитного маршруту після 2024 року. Сторони домовилися продовжити відповідні консультації", - йдеться в повідомленні.
Доповнення
21 липня Сполучені Штати і Німеччина досягли угоди по будівництву російського газогону “Північний потік-2” в Європу, без введення подальших санкцій США.
Пізніше США і Німеччина оприлюднили спільну угоду про завершення будівництва “Північного потоку-2”, де обіцяють підтримку суверенітету і незалежності України. Документ називається “Спільна заява США та Німеччини на підтримку України, європейської енергетичної безпеки і наших кліматичних цілей”.
Відзначимо, раніше в Кремлі заявили, що договір Росії і України про транзит газу в Європу залишиться в силі на весь період його дії, і після завершення терміну його дії РФ не має наміру відмовлятися від українського транзиту.
Вони заявили, що готові продовжувати транзит газу через Україну після 2024 року, але для цього необхідно отримати відповідь на кілька питань від європейських партнерів.