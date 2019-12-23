Россия готова предоставить следствию данные о катастрофе рейса MH17 - представитель РФ при ЕС

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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
07:39 • 49522 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 123735 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 129495 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 127512 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 152367 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 112508 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 112611 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 109951 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 132314 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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4 марта, 14:27 • 130884 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Россия готова предоставить следствию данные о катастрофе рейса MH17 - представитель РФ при ЕС

Россия готова предоставить следствию данные о катастрофе рейса MH17 - представитель РФ при ЕС

Киев  •  УНН

 • 9675 просмотра

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Россия готова предоставить информацию, которой владеет, о катастрофе малайзийского "Боинга" на востоке Украины для нового судебного слушания в Нидерландах, заявил ТАСС постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов, сообщает УНН.

"Мы готовы взаимодействовать в прояснении всех обстоятельств данного инцидента. Мне известно, что в марте начнутся судебные слушания в Нидерландах по этому поводу. В том числе и в этом контексте мы готовы предоставить имеющиеся у нас данные", - сказал Чижов.

Ранее правительство Нидерландов попросил Россию о сотрудничестве в расследовании катастрофы малайзийского "Боинга" в небе над Донбассом в 2014 году.

Рейсы МН17 "Малайзийских авиалиний" следовал из Амстердама в Куала-Лумпур, когда был сбит 17 июля 2014 в небе над Донбассом. Погибли все 298 человек на борту, преимущественно граждане Нидерландов.

14 ноября Совместная следственная группа выступила с новым обращением к свидетелям в уголовном расследовании катастрофы рейса MH17. Группа собирает сведения о тех, кто отдавал приказы в военной и административной иерархической структуре, в результате которых стало возможным сбивания авиалайнера. Следователи просят, в частности, об идентификации участников обнародованной разговора и стремятся выяснить, кому принадлежали номера, с которых велась ромовая.

Напомним, судебный процесс по делу о сбитии самолета начнется в Нидерландах 9 марта 2020 года.

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