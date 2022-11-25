россия готова к дополнительным поставкам газа для Сербии – посол

Детали

Бокан-Харченко сообщил местному СМИ Tanjug, что российский «Газпром» открыт для переговоров, если Сербии потребуются дополнительные объемы российского газа зимой.

«Начальная цена, относящаяся к прежним базовым количествам, остается самой низкой, которую сейчас можно определить в Европе. Это очень важная вещь, и мой посыл заключается в том, что всякий раз, когда мы говорим об энергии и газе, мы не забываем, что у нас есть базовый контракт с очень низкой и выгодной ценой», — сказал Харченко.

Сербия – единственная страна в Европе, которая не ввела санкции против россии.

Контекст

Президент Сербии Александр Вучич в среду принял президента Азербайджана Ильхама Алиева в столице Белграде, где дуэт обсудил возможности сотрудничества в сфере природного газа и электроэнергии.

Ранее Вучич выразил желание обсудить подключение Сербии к Трансадриатическому газопроводу или Трансанатолийскому газопроводу.

Сербия работает над новыми нефтехранилищами и планирует построить новый нефтепровод в Венгрию, чтобы справиться с глобальным энергетическим кризисом.

Новый трубопровод в Венгрию будет длиной до 128 километров и может стоить до 100 миллионов евро.

В настоящее время в Сербии самые низкие цены на электроэнергию в регионе. Цена для сербских домохозяйств составляет 0,086 доллара за киловатт-час, а в Боснии и Герцеговине – 0,087 доллара. В Албании 0,097 доллара, 0,105 доллара в Черногории, 0,148 доллара в Хорватии и 0,545 доллара в Риме.