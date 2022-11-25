росія готова до додаткових постачань газу для Сербії – посол

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Бокан-Харченко повідомив місцевому ЗМІ Tanjug, що російський «Газпром» відкритий для переговорів, якщо Сербії будуть потрібні додаткові обсяги російського газу взимку.

«Початкова ціна, яка стосується колишніх базових кількостей, залишається найнижчою, яку зараз можна визначити у Європі. Це дуже важлива річ, і моє послання полягає в тому, що кожного разу, коли ми говоримо про енергію та газ, ми не забуваємо, що у нас є базовий контракт з дуже низькою і вигідною ціною», — сказав Харченко.

Сербія - єдина країна в Європі, яка не запровадила санкції проти росії.

Контекст

Президент Сербії Олександр Вучич у середу прийняв президента Азербайджану Ільхама Алієва у столиці Белграді, де дует обговорив можливості співробітництва у галузі природного газу та електроенергії.

Раніше Вучич висловив бажання обговорити підключення Сербії до Трансадріатичного газопроводу або Трансанатолійського газопроводу.

Сербія працює над новими нафтосховищами і планує побудувати новий нафтопровід до Угорщини, щоб упоратися з глобальною енергетичною кризою.

Новий трубопровід до Угорщини матиме довжину до 128 кілометрів і може коштувати до 100 мільйонів євро.

В даний час у Сербії найнижчі ціни на електроенергію в регіоні. Ціна для сербських домогосподарств становить 0,086 долара за кіловат-годину, а в Боснії та Герцеговині - 0,087 долара. В Албанії 0,097 долара, 0,105 долара у Чорногорії, 0,148 долара у Хорватії та 0,545 долара у Римі.