Роналду установил рекорд по количеству побед в Лиге чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду установил очередное свершение в истории Лиги чемпионов УЕФА, сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.
Нападающий итальянского клуба установил новый рекорд во время матча против "Валенсии". Благодаря победе тувинцев 1:0 Роналду стал первым футболистом в истории ЛЧ, получившим 100 побед в матчах Лиги чемпионов.
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Примечательно, что на данный момент у Роналду больше побед в Лиге чемпионов, чем в 136 из 140 команд, которые на протяжении всей истории участвовали в самом престижном клубном турнире Европы.
Напомним, что Роналду в игре с "Валенсией" отдал асист, а его клуб пробился в плей-офф соревнований.
Напомним, "Ювентус" праздновал победу в матче самых титулованных клубов Италии.