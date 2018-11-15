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Роналду зробив пропозицію своїй дівчині

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КИЇВ. 15 листопада. УНН. Нападаючий "Ювентуса" та збірної Португалії Кріштіану Роналду зробив пропозицію своїй коханій дівчині Джорджині Родрігес. Про це повідомляє УНН із посиланням на Daily Mail.

"Джорджина відповіла згодою", - повідомляє британське видання.

Кріштіану та Джорджина живуть в Італії як подружня пара, та мають однорічну дочку Алану Мартіну.

"Весілля відбудеться, але мало хто знає подробиці. Все, що зараз відомо, полягає в тому, що Джорджина вже підбирає весільну сукню", - додається в повідомленні.

Джорджина познайомилася з Кріштіано в червні 2016 року в магазині, де він купував літній одяг.

Наречена вже продемонструвала алмазну обручку за 615 тис. фунтів стерлінгів.

Нагадаємо, у 2009 році американка нібито звинуватила гравця мадридського “Реала” і збірної Португалії Кріштіану Роналду у зґвалтуванні, його адвокати залагодили справу за 375 тис. доларів.

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