Роналду зробив пропозицію своїй дівчині
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Нападаючий "Ювентуса" та збірної Португалії Кріштіану Роналду зробив пропозицію своїй коханій дівчині Джорджині Родрігес. Про це повідомляє УНН із посиланням на Daily Mail.
"Джорджина відповіла згодою", - повідомляє британське видання.
Кріштіану та Джорджина живуть в Італії як подружня пара, та мають однорічну дочку Алану Мартіну.
"Весілля відбудеться, але мало хто знає подробиці. Все, що зараз відомо, полягає в тому, що Джорджина вже підбирає весільну сукню", - додається в повідомленні.
Джорджина познайомилася з Кріштіано в червні 2016 року в магазині, де він купував літній одяг.
Наречена вже продемонструвала алмазну обручку за 615 тис. фунтів стерлінгів.
Нагадаємо, у 2009 році американка нібито звинуватила гравця мадридського “Реала” і збірної Португалії Кріштіану Роналду у зґвалтуванні, його адвокати залагодили справу за 375 тис. доларів.