Роналду сделал предложение своей девушке
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду сделал предложение своей любимой девушке Джорджине Родригес. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Daily Mail.
"Джорджина ответила согласием", - сообщает британское издание.
Криштиану и Джорджина живут в Италии как супружеская пара, и имеют годовалую дочь Алану Мартину.
"Свадьба состоится, но мало кто знает подробности. Все, что сейчас известно, заключается в том, что Джорджина уже подбирает свадебное платье", - добавляется в сообщении.
Джорджина познакомилась с Криштиану в июне 2016 года в магазине, где он покупал себе летнюю одежду.
Невеста уже продемонстрировала бриллиантовое кольцо за 615 тыс. фунтов стерлингов.
Напомним, в 2009 году американка якобы обвинила игрока мадридского "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду в изнасиловании, его адвокаты уладили дело по 375 тыс. долларов.