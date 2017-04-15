Адвокати К.Роналду залагодили справу про згвалтування у 2009 році за 375 тис. дол. – ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. У 2009 році американка нібито звинуватила гравця мадридського “Реала” і збірної Португалії Кріштіану Роналду у зґвалтуванні, його адвокати залагодили справу за 375 тис. доларів, передає УНН з посиланням на Der Spiegel.
Зазначають, що футболіст був у Лас-Вегасі 12 червня 2009 року зі своїм братом і двоюрідною сестрою. Видання пише, що там він познайомився з дівчиною, яка пізніше нібито повідомила в поліцію про зґвалтування.
У повідомленні ідеться, що адвокати К.Роналду залагодили справу, заплативши їй.
Як повідомляв УНН, зробивши дубль у виїзному матчі чвертьфіналу Ліги чемпіонів у Мюнхені проти “Баварії” (1:2), Кріштіану Роналду став першим в історії футболістом, який забив сто голів в клубних турнірах УЄФА.