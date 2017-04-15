Адвокати К.Роналду залагодили справу про згвалтування у 2009 році за 375 тис. дол. – ЗМІ

Зазначають, що футболіст був у Лас-Вегасі 12 червня 2009 року зі своїм братом і двоюрідною сестрою. Видання пише, що там він познайомився з дівчиною, яка пізніше нібито повідомила в поліцію про зґвалтування.

У повідомленні ідеться, що адвокати К.Роналду залагодили справу, заплативши їй.

Як повідомляв УНН, зробивши дубль у виїзному матчі чвертьфіналу Ліги чемпіонів у Мюнхені проти “Баварії” (1:2), Кріштіану Роналду став першим в історії футболістом, який забив сто голів в клубних турнірах УЄФА.