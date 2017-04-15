Адвокаты К.Роналду уладили дело об изнасиловании в 2009 году за 375 тыс. Долл. - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. В 2009 году американка якобы обвинила игрока мадридского "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду в изнасиловании, его адвокаты уладили дело по 375 тыс. Долларов, передает УНН со ссылкой на Der Spiegel.
Отмечают, что футболист был в Лас-Вегасе 12 июня 2009 со своим братом и двоюродной сестрой. Издание пишет, что там он познакомился с девушкой, которая позже якобы сообщила в полицию об изнасиловании.
В сообщении говорится, что адвокаты К.Роналду уладили дело, заплатив ей.
Как сообщал УНН, сделав дубль в выездном матче четвертьфинала Лиги чемпионов в Мюнхене против "Баварии" (1: 2), Криштиану Роналду стал первым в истории футболистом, забившим сто голов в клубных турнирах УЕФА.