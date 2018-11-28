Роналду встановив рекорд за кількістю перемог в Лізі чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Португальський нападник "Ювентуса" Кріштіану Роналду встановив чергове звершення в історії Ліги чемпіонів УЄФА, повідомляє УНН з посиланням на сайт УЄФА.
Нападник італійського клубу встановив новий рекорд під час матчу проти "Валенсії". Завдяки звитязі тувинців 1:0 Роналду став першим футболістом за всю історію ЛЧ, який здобув 100 перемог в матчах Ліги чемпіонів.
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Примітно, що на даний момент у Роналду більше перемог в Лізі чемпіонів, ніж у 136 зі 140 команд, які впродовж усієї історії брали участь в найпрестижнішому клубному турнірі Європи.
Нагадаємо, що Роналду у грі з "Валенсією" віддав асист, а його клуб пробився до плей-оф змагань.
Нагадаємо, "Ювентус" святкував перемогу у матчі найбільш титулованих клубів Італії.