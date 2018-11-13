"Ювентус" святкував перемогу у матчі найбільш титулованих клубів Італії
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. У центральній баталії 12 туру італійської Серії А “Мілан” на “Сан-Сіро” приймав лідера чемпіонату “Ювентус”, повідомляє УНН.
“Россонері” не змогли завадити чинному переможцю першості у здобутті чергових трьох очок. На старті “міланці” пропустили швидкий гол від Маріо Манджукіча з пасу Алекса Сандро, а в заключну 10-хвилинку відзначився й лідер атак туринців Кріштіану Роналду — 0:2.
Примітно, що антигероєм протистояння виявився нападник “Мілану” Гонсало Ігуаїн, який не реалізував пенальті у першій частині гри, а на 83 хвилині отримав вилучення.
Примітно, що дані клуби є найбільш титулованими в історії Серії А — “стара синьйора” 34 титули, “Мілан” — 18.
Додамо, для “Ювентуса” ця перемога стала 11 в 12 матчах (34 очки і перше місце), а “Мілан” залишився з 21 пунктом — 5 рядок.