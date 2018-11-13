"Ювентус" праздновал победу в матче самых титулованных клубов Италии
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. В центральной баталии 12 тура итальянской Серии А “Милан” на “Сан-Сиро” принимал лидера чемпионата “Ювентус”, сообщает УНН.
“Россонери” не смогли помешать действующему победителю первенства в получении очередных трех очков. На старте “миланцы” пропустили быстрый гол от Марио Манджукича с паса Алекса Сандро, а в заключительную 10-минутку отличился и лидер атак туринцев Криштиану Роналду — 0:2.
Примечательно, что антигероем противостояния оказался нападающий “Милана” Гонсало Игуаин, не реализовавший пенальти в первой части игры, а на 83 минуте получил удаление.
Примечательно, что данные клубы являются самыми титулованными в истории Серии А — “старая синьора” 34 титулы, “Милан” — 18.
Добавим, для “Ювентуса” эта победа стала 11 в 12 матчах (34 очка и первое место), а “Милан” остался с 21 пунктом — 5 строчка.