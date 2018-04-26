Роналду стал рекордсменом по количеству побед в Лиге чемпионов

“Сливочные” одержали победу на выезде над мюнхенской “Баварией” в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.

Таким образом, для 33-летнего Роналду эта победа стала 96-й в самом престижном клубном европейском турнире. Ранее рекордсменом в данном показателе был бывший голкипер “Реала”, который сейчас выступает за “Порту”, Икер Касильяс. В его активе 95 побед в Лиге чемпионов.

Следует отметить, что во время матча португальский нападающий мадридского клуба также забил, однако гол не был засчитан из-за игры португальца рукой. Роналду прервал свою рекордную результативную серию в Лиге чемпионов, которая составила 11 матчей. В нынешнем розыгрыше Роналду отличался в каждой встрече, а всего на его счету 15 голов.

Напомним, финал Лиги чемпионов состоится 26 мая в Киеве.