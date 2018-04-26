Роналду став рекордсменом за кількістю перемог в Лізі чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Нападаючий мадридського “Реала” і збірної Португалії з футболу Кріштіану Роналду досяг унікального результату в грі проти мюнхенської “Баварії”, повідомляє УНН з посиланням на сайт “галактікос”.
“Вершкові” здобули перемогу на виїзді над мюнхенською “Баварією” в першому півфінальному матчі Ліги чемпіонів.
Таким чином, для 33-річного Роналду ця перемога стала 96-ю в найпрестижнішому клубному європейському турнірі. Раніше рекордсменом в даному показнику був колишній голкіпер “Реала”, який нині виступає за “Порту”, Ікер Касільяс. У його активі 95 перемог у Лізі чемпіонів.
Слід зазначити, що під час матчу португальський нападаючий мадридського клубу також забив, однак гол не був зарахований через гру португальця рукою. Роналду перервав свою рекордну результативну серію в Лізі чемпіонів, яка склала 11 матчів. У нинішньому розіграші Роналду відрізнявся в кожній зустрічі, а всього на його рахунку 15 голів.
Нагадаємо, фінал Ліги чемпіонів відбудеться 26 травня в Києві.