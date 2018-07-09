Роман "Английский пациент" получил "Золотой Букер"
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июля. УНН. Роман Майкла Ондатже "Английский пациент", который рассказывает об истории любви во время Второй мировой войны, получил специальную премию "Золотой Букер", присуждаемой лучшей книге за последние 50 лет, передает УНН со ссылкой на The New York Times.
“Английский пациент — чудесное художественное произведение — поэтический и философский. Поскольку мы празднуем 50-летие премии, то, что все книги-победители до сих пор печатаются, свидетельствует о влиянии и важности наследия Букеровской премии”, - говорится в заявлении главы фонда Букеровской премии Хелены Кеннеди.
Роман Ондатже рассказывает о Второй мировой войне. Книга была написана в 1992 году. В 1996 году на основе романа был снят одноименный фильм, получивший 9 наград “Оскар”.
Специальную премию “Золотой Букер” учредили в честь 50-летия Букеровской премии. Претендентами были пять писателей, которых считают авторами лучших книг за последние 50 лет.
Как сообщал УНН, в воскресенье украинская писательница Таня Малярчук получила премию Ингрид Бахман, одну из главных в немецкоязычной литературе.