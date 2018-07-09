Роман "Английский пациент" получил "Золотой Букер"

“Английский пациент — чудесное художественное произведение — поэтический и философский. Поскольку мы празднуем 50-летие премии, то, что все книги-победители до сих пор печатаются, свидетельствует о влиянии и важности наследия Букеровской премии”, - говорится в заявлении главы фонда Букеровской премии Хелены Кеннеди.

Роман Ондатже рассказывает о Второй мировой войне. Книга была написана в 1992 году. В 1996 году на основе романа был снят одноименный фильм, получивший 9 наград “Оскар”.

Специальную премию “Золотой Букер” учредили в честь 50-летия Букеровской премии. Претендентами были пять писателей, которых считают авторами лучших книг за последние 50 лет.

Как сообщал УНН, в воскресенье украинская писательница Таня Малярчук получила премию Ингрид Бахман, одну из главных в немецкоязычной литературе.