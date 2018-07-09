Роман "Английский пациент" получил "Золотой Букер"

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 56917 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 106747 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 128075 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 135354 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 171218 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 154031 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141623 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130500 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 182821 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118349 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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Роман "Английский пациент" получил "Золотой Букер"

Роман "Английский пациент" получил "Золотой Букер"

Киев  •  УНН

 • 39528 просмотра

КИЕВ. 9 июля. УНН. Роман Майкла Ондатже "Английский пациент", который рассказывает об истории любви во время Второй мировой войны, получил специальную премию "Золотой Букер", присуждаемой лучшей книге за последние 50 лет, передает УНН со ссылкой на The New York Times.

“Английский пациент — чудесное художественное произведение — поэтический и философский. Поскольку мы празднуем 50-летие премии, то, что все книги-победители до сих пор печатаются, свидетельствует о влиянии и важности наследия Букеровской премии”, - говорится в заявлении главы фонда Букеровской премии Хелены Кеннеди.

Роман Ондатже рассказывает о Второй мировой войне. Книга была написана в 1992 году. В 1996 году на основе романа был снят одноименный фильм, получивший 9 наград “Оскар”.

Специальную премию “Золотой Букер” учредили в честь 50-летия Букеровской премии. Претендентами были пять писателей, которых считают авторами лучших книг за последние 50 лет.

Как сообщал УНН, в воскресенье украинская писательница Таня Малярчук получила премию Ингрид Бахман, одну из главных в немецкоязычной литературе.

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