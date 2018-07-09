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Роман “Англійський пацієнт” отримав “Золотого Букера”

Роман “Англійський пацієнт” отримав “Золотого Букера”

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 липня. УНН. Роман Майкла Ондатже “Англійський пацієнт”, який розповідає про історію кохання в часи Другої світової війни, отримав спеціальну премію “Золотий Букер”, яку присуджують кращій книжці за останні 50 років, передає УНН з посиланням на The New York Times.

“Англійський пацієнт — чарівний художній твір — поетичний і філософський. Оскільки ми святкуємо 50-річчя премії, те, що всі книги-переможці досі друкуються, є свідченням впливу і спадщини Букерівської премії”, — йдеться в заяві голови фонду Букерівської премії Хелени Кеннеді.

Роман Ондатже розповідає про Другу світову війну. Книга була написана в 1992 році. У 1996 році на основі роману зняли однойменний фільм, який отримав 9 нагород “Оскар”.

Спеціальну премію “Золотий Букер” заснували на честь 50-річчя Букерівської премії. Претендентами були п’ять письменників, яких вважають авторами найкращих книг за останні 50 років.

Як повідомляв УНН, у неділю українська письменниця Таня Малярчук здобула премію Інгеборг Бахман, одну з головних відзнак німецькомовної літератури.

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