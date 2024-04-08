Роликов с танцами не будет: Шольц зарегистрировался в TikTok и выложил первые видео

Канцлер Германии Олаф Шольц создал учетную запись в социальной сети TikTok. Об этом он написал в Twitter (X), пообещав своим подписчикам, что не будет выкладывать ролики с танцами, пишет CNN, передает УНН.

Детали

Я не танцую. Обещаю написал канцлер.

Как пояснило ведомство по делам печати и информации федерального правительства Германии, таким шагом Шольц хочет расширить спектр информирования граждан. Ожидается, что на странице TikTok будет представлена работа канцлера, что позволит гражданам "заглянуть за кулисы повседневной правительственной жизни".

В первом выложенном ролике член команды Шольца снимает на видео свои кроссовки, когда она идет через офис канцлера, прежде чем камера переходит к портфелю, а затем показывает улыбающегося Шольца, сидящего за своим столом.

До сих пор правительство Германии не использовало китайскую платформу из-за проблем безопасности данных.

Сообщения TikTok отправляются со специального независимого мобильного телефона для обеспечения безопасности данных правительства Германии, заявил представитель правительства Штеффен Хебештрайт на регулярной пресс-конференции накануне поездки Шольца в Китай в субботу.

Чтобы подключиться к более молодой аудитории, Гебестрайт также сказал, что правительство Германии должно "идти туда, где есть граждане, и информировать их там".

В то же время он предупредил TikTok о соблюдении законов о защите данных в Европе.

Как пишет издание, Шольц стремится охватить больше избирателей накануне выборов в Европейский парламент 6-9 июня.

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