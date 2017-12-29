Роль и количество американских военных в Украине не изменятся - Пентагон

“У нас есть определенное количество инструкторов, которые помогают (украинской — ред.) армии готовиться по стандартам НАТО ... И роль американских военных останется преждей”, — сказал Д.Меттис.

Он также отметил, что сейчас “нет абсолютно никаких планов по изменению численности”.

“Не думаю, что наша численность увеличилась за шесть месяцев. И таких планов нет и сейчас”, — сказал он.

По словам главы Пентагона, количество инструкторов может увеличиться только в случае увеличения количества военнослужащих, которых нужно будет готовить.

Как сообщал УНН, США будут поставлять ракеты двум странам-соседям РФ.