Роль і кількість американських військових в Україні не зміняться - Пентагон
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Міністр оборони США Джеймс Меттіс в п’ятницю заявив, що роль і чисельність американських військовослужбовців в Україні залишаться незмінними, передає УНН з посиланням на РІА “Новини”.
“У нас є певна кількість інструкторів, які допомагають (українській — ред.) армії готуватися за стандартами НАТО ... І роль американських військових залишиться минулою”, — сказав Д.Меттіс.
Він також зазначив, що наразі “немає абсолютно ніяких планів щодо зміни чисельності”.
“Не думаю, що наша чисельність збільшилася за шість місяців. І таких планів немає і тепер”, — сказав він.
За словами глави Пентагону, кількість інструкторів може збільшитись лише у разі збільшення кількості військовослужбовців, яких потрібно буде готувати.
Як повідомляв УНН, США постачатимуть ракети двом країнам-сусідам РФ.