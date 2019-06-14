Годовщина сбития самолета Ил-76: СБУ рассказала о причастности Кремля
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. Служба безопасности Украины установила причастность Кремля к сбитию украинского военно-транспортного самолета Ил-76, что произошло пять лет назад в небе над Луганском. Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ, передает УНН.
"Пять лет назад 14 июня 2014 года в небе над Луганском сотрудники российской военной разведки (ГРУ) сбили военно-транспортный самолет Министерства обороны Ил-76. В той страшной катастрофе погибли 49 военнослужащих Вооруженных сил Украины. Служба безопасности имеет неопровержимые доказательства, что решение о сбитии было принято в Кремле и приведено в действие внештатным подразделением Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ, известным как "частная военная компания "Вагнера", - указали в СБУ.
Следователи СБУ, как отмечается, установили, что "преступный приказ отдал непосредственно командующий 58-й армией ВС РФ генерал-майор Евгений Никифоров, командированный на Донбасс для осуществления военного вторжения и оккупации части территории суверенной страны". "Более того, исполнители убийства украинских воинов - Дмитрий Уткин, Андрей Гуралев и Андрей Лебедев, по возвращении в Россию были отмечены Путиным официальными государственными наградами "Орденами Мужества", - сообщили в спецслужбе.
В ведомстве напомнили, что еще во время брифинга 7 октября 2017 года глава СБУ Василий Грицак сообщил, что следователи Службы безопасности выписали уведомление о подозрении руководителю "ЧВК "Вагнера" Дмитрию Уткину.
"Несмотря на то, что российские военные преступники постоянно находятся либо на территории страны-агрессора, или в составе тайных контингентов сухопутных подразделений военной разведки РФ в Сирии и странах Африки, Служба безопасности делает все возможное, чтобы привлечь их к ответственности", - отметили в СБУ.
Кроме того, в спецслужбе напомнили, что 5 июня коллегия судей Запорожского апелляционного суда признала гибель командира экипажа самолета Ил-76 Александра Белого следствием вооруженной агрессии РФ против Украины.
Напомним, в ночь с 13 на 14 июня 2014 года террористы подбили транспортный самолет Вооруженных сил Украины, в авиакатастрофе погибли 49 человек, включая 40 десантников 25-й отдельной Днепропетровской воздушно-десантной бригады.