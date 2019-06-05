Апеляційний суд визнав загибель командира збитого ІЛ-76 результатом агресії РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 5 червня. УНН. Колегія суддів Апеляційного суду Запорізької області визнала загибель командира екіпажу військово-транспортного літака ІЛ-76 Олександра Білого в 2014 році результатом російської агресії. Про це повідомляє прес-служба суду, передає УНН.
Повідомляється, що сьогодні, 5 червня, колегія суддів дослідила матеріали справи та прийняла рішення задовольнити апеляційну скаргу Тетяни Чіміркової, вдови загиблого командира ІЛ-76, збитого під Луганськом.
Таким чином, рішення Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області від 16 квітня 2019 скасовано. Суд визнав, що Олександр Білий загинув при виконанні обов'язків військової служби 14 червня 2014 в Луганську у результаті збройної агресії Російської Федерації проти України.
Нагадаємо, у ніч із 13 на 14 червня 2014 року терористи підбили транспортний літак Збройних сил України, в авіакатастрофі загинуло 49 осіб, включно із 40 десантниками 25-ї окремої Дніпропетровської повітрянодесантної бригади.
Прокуратура Дніпропетровської області кваліфікувала цю подію як терористичний акт, кримінальне провадження відкрито за ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України (Створення терористичної групи чи терористичної організації).
Як повідомляв УНН, льотчики авіації Повітряних Сил Збройних Сил України глибоко обурені рішенням судді Мелітопольського міського районного суду Юлії Горбачової щодо відмови визнати, що загибель в червні 2014 року командира транспортного літака Іл-76МД 25-ї бригади транспортної авіації Олександра Бєлого та півсотні українських захисників, стала результатом збройної агресії Російської Федерації.