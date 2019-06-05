Апелляционный суд признал гибель командира сбитого Ил-76 результатом агрессии РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июня. УНН. Коллегия судей Апелляционного суда Запорожской области признала гибель командира экипажа военно-транспортного самолета Ил-76 Александра Белого в 2014 году результатом российской агрессии. Об этом сообщает пресс-служба суда, передает УНН.
Сообщается, что сегодня, 5 июня, коллегия судей исследовала материалы дела и приняла решение удовлетворить апелляционную жалобу Татьяны Чимирковой, вдовы погибшего командира Ил-76, сбитого под Луганском.
Таким образом, решение Мелитопольского горрайонного суда Запорожской области от 16 апреля 2019 года отменено. Суд признал, что Александр Белый погиб при исполнении обязанностей военной службы 14 июня 2014 года в Луганске в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.
Напомним, в ночь с 13 на 14 июня 2014 года террористы подвели транспортный самолет Вооруженных сил Украины, в авиакатастрофе погибли 49 человек, включая 40 десантниками 25-й отдельной Днепропетровской воздушно-десантной бригады.
Прокуратура Днепропетровской области квалифицировала это событие как террористический акт, уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (Создание террористической группы или террористической организации).
Как сообщал УНН, летчики авиации Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины глубоко возмущены решением судьи Мелитопольского горрайонного суда Юлии Горбачевой об отказе признать, что гибель в июня 2014 года командира транспортного самолета Ил-76МД 25-й бригады транспортной авиации Александра Белого и полсотни украинских защитников, стала результатом вооруженной агрессии Российской Федерации.