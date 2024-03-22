"Рокки" Макрон. В сеть попали фото президента Франции на боксерском ринге

Фотограф президента Франции Эммануэля Макрона Соазиг де ла Муасоньер на своей странице в Instagram опубликовал два черно-белых снимка, на которых глава государства боксирует. После этого новое прозвище Макрона "Рокки" начало гулять по соцсетям, передает УНН.

Детали

На черно-белых снимках Макрон запечатлен в процессе ожесточенных ударов по боксерской груше. Пост с ними набрал тысячи лайков и сотню комментариев, вызвав бурные обсуждения.

В сети начали шутить, что на снимках 46-летний президент Макрон сжимается бицепсами. Некоторые пользователи сказали на то, что фото вряд ли можно назвать страшным.

Также комментаторы предполагают, что мышцы Макрона на снимках были увеличены с помощью фоторедактора, поэтому они не соответствуют более ранним кадрам.

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