Макрон под отправкой войск в Украину имел в виду возможность обучения – Кулеба

Президент Франции Эммануэль Макрон говоря о вводе войск в Украину лишь хотел сказать, что есть возможность обучения украинских солдат непосредственно в Украине, а не за ее пределами. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью La Stampa, передает УНН.

Когда Макрон заговорил о вводе войск в Украину, европейские лидеры запаниковали. Макрон лишь хотел сказать, что есть возможность обучения украинских солдат непосредственно в Украине, а не за ее пределами, как это происходит сейчас - сказал Кулеба.

Кулеба повторил, что Киеву как можно скорее нужны боеприпасы и оружие.

"Мы никогда не просили людей и боевого состава, мы гордимся нашими солдатами".

Он отметил, что цель росси осталась прежней – захватить всю Украину.

"Если им это удастся, они перейдут нападать на другие страны Европы и Центральной Азии, потому что руководствуются экспансионистскими целями. Мне кажется, теперь ясно, что путин хочет восстановить влияние советского союза и российской империи", - заявил Кулеба.

Дополнение

В конце февраля Макрон занял более твердую позицию, заявив, что отправка европейских войск в Украину "не должна быть исключена".

Кроме того, Макрон ответил тем, кого пугает отправка войск в Украину. По его словам, падение Украины будет иметь прямые последствия для Франции.