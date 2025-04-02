Родители смогут контролировать общение своих детей в Roblox - Bloomberg

Популярная среди детей платформа для видеоигр Roblox Corp объявила, что создала новые инструменты, которые помогут родителям контролировать общение своей малышни с незнакомцами в игре. В частности, родители смогут самостоятельно выбирать безопасные, на их взгляд, игры на платформе для своего ребенка. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

В расследовании Bloomberg Businessweek, которое было опубликовано в июле 2024 года, говорилось о том, что с 2018 года американская полиция арестовала более двух десятков людей, обвиненных в жестоком обращении или похищении жертв, которых они отыскали через Roblox. Из-за этого у компании появились определенные проблемы из-за обеспокоенности сообщества по поводу безопасности этой платформы для детей.

Пытаясь преодолеть обеспокоенность родителей, в 2024 году Roblox опубликовал 40 обновлений по безопасности. Одно из них в ноябре запретило детям до 13 лет иметь доступ к "социальным тусовкам", таким как виртуальные клубы или дискуссионные форумы. Что характерно, в 2024 году примерно 40% пользователей Roblox не достигли 13 лет. А сегодня появилось еще одно обновление.

Новые обновления в Roblox

Начиная с сегодняшнего дня, 2 апреля, родители смогут ограничивать, с кем может общаться их ребенок, - говорится в заявлении компании.

Родители также смогут просматривать, в какие игры их дети играют чаще всего, и запрещать им играть в те, которые они считают неуместными.

В разработке средств родительского контроля мы уделяем приоритет прозрачности и простоте использования, чтобы родителям было как можно проще их внедрять - отметил главный специалист отдела безопасности Мэтт Кауфман.

Важно также отметить, что, независимо от того, пользуются ли родители этими элементами управления, мы считаем безопасность наших самых молодых пользователей первоочередной для работы с Roblox, - добавил он.

Ранее УНН писал, что Instagram вводит новые функции приватности для подростков. Все детские аккаунты в сети автоматически будут переведены на "Подростковые учетные записи", которые по умолчанию будут частными. Пользователи таких учетных записей смогут получать сообщения только от тех, на кого они подписаны, а настройки относительно чувствительного контента будут установлены на максимально ограниченный уровень.