Родители смогут контролировать общение своих детей в Roblox - Bloomberg
Киев • УНН
Roblox Corp объявила о новых инструментах для родительского контроля за общением детей в игре. Родители смогут выбирать безопасные игры и ограничивать контакты их детей.
Популярная среди детей платформа для видеоигр Roblox Corp объявила, что создала новые инструменты, которые помогут родителям контролировать общение своей малышни с незнакомцами в игре. В частности, родители смогут самостоятельно выбирать безопасные, на их взгляд, игры на платформе для своего ребенка. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.
Детали
В расследовании Bloomberg Businessweek, которое было опубликовано в июле 2024 года, говорилось о том, что с 2018 года американская полиция арестовала более двух десятков людей, обвиненных в жестоком обращении или похищении жертв, которых они отыскали через Roblox. Из-за этого у компании появились определенные проблемы из-за обеспокоенности сообщества по поводу безопасности этой платформы для детей.
Пытаясь преодолеть обеспокоенность родителей, в 2024 году Roblox опубликовал 40 обновлений по безопасности. Одно из них в ноябре запретило детям до 13 лет иметь доступ к "социальным тусовкам", таким как виртуальные клубы или дискуссионные форумы. Что характерно, в 2024 году примерно 40% пользователей Roblox не достигли 13 лет. А сегодня появилось еще одно обновление.
Новые обновления в Roblox
Начиная с сегодняшнего дня, 2 апреля, родители смогут ограничивать, с кем может общаться их ребенок, - говорится в заявлении компании.
Родители также смогут просматривать, в какие игры их дети играют чаще всего, и запрещать им играть в те, которые они считают неуместными.
В разработке средств родительского контроля мы уделяем приоритет прозрачности и простоте использования, чтобы родителям было как можно проще их внедрять
Важно также отметить, что, независимо от того, пользуются ли родители этими элементами управления, мы считаем безопасность наших самых молодых пользователей первоочередной для работы с Roblox, - добавил он.
Ранее УНН писал, что Instagram вводит новые функции приватности для подростков. Все детские аккаунты в сети автоматически будут переведены на "Подростковые учетные записи", которые по умолчанию будут частными. Пользователи таких учетных записей смогут получать сообщения только от тех, на кого они подписаны, а настройки относительно чувствительного контента будут установлены на максимально ограниченный уровень.