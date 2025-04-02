Батьки зможуть контролювати спілкування своїх дітей у Roblox - Bloomberg
Київ • УНН
Roblox Corp оголосила про нові інструменти для батьківського контролю за спілкуванням дітей у грі. Батьки зможуть обирати безпечні ігри та обмежувати контакти їхніх дітей.
Популярна серед дітей платформа для відеоігор Roblox Corp оголосила, що створила нові інструменти, які допоможуть батькам контролювати спілкування своєї малечі із незнайомцями у грі. Зокрема батьки зможуть самостійно обирати безпечні, на їхній погляд, ігри на платформі для своєї дитини. Про це повідомляє УНН із посиланням на Bloomberg.
Деталі
У розслідуванні Bloomberg Businessweek, яке було опубліковане у липні 2024 року йшлося про те, що з 2018 року американська поліція заарештувала понад два десятки людей, звинувачених у жорстокому поводженні або викраденні жертв, яких вони відшукали через Roblox. Через це у компанії з'явилися певні проблеми через занепокоєння спільноти щодо безпечності цієї платформи для дітей.
Намагаючись подолати занепокоєння батьків, у 2024 році Roblox опублікував 40 оновлень щодо безпеки. Одне з них у листопаді заборонило дітям до 13 років мати доступ до "соціальних тусовок", таких як віртуальні клуби чи дискусійні форуми. Що характерно у 2024 році приблизно 40% користувачів Roblox не досягли 13 років. А сьогодні з'явилось ще одне оновлення.
Нові оновлення у Roblox
Починаючи від сьогодні, 2 квітня, батьки зможуть обмежувати, з ким може спілкуватися їхня дитина, - йдеться в заяві компанії.
Батьки також зможуть переглядати, в які ігри їхні діти грають найчастіше, і забороняти їм грати в ті, які вони вважають недоречними.
У розробці засобів батьківського контролю ми надаємо пріоритет прозорості та простоті використання, щоб батькам було якомога простіше їх запроваджувати
Важливо також відзначити, що, незалежно від того, чи користуються батьки цими елементами керування, ми вважаємо безпеку наших наймолодших користувачів першочерговим для роботи з Roblox, - додав він.
Раніше УНН писав, що Instagram запроваджує нові функції приватності для підлітків. Усі дитячі акаунти у мережі автоматично будуть переведені на "Підліткові облікові записи", які за замовчуванням будуть приватними. Користувачі таких облікових записів зможуть отримувати повідомлення лише від тих, на кого вони підписані, а налаштування щодо чутливого контенту будуть встановлені на максимально обмежений рівень.