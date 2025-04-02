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Батьки зможуть контролювати спілкування своїх дітей у Roblox - Bloomberg

Київ • УНН

 • 10617 перегляди

Roblox Corp оголосила про нові інструменти для батьківського контролю за спілкуванням дітей у грі. Батьки зможуть обирати безпечні ігри та обмежувати контакти їхніх дітей.

Батьки зможуть контролювати спілкування своїх дітей у Roblox - Bloomberg

Популярна серед дітей платформа для відеоігор Roblox Corp оголосила, що створила нові інструменти, які допоможуть батькам контролювати спілкування своєї малечі із незнайомцями у грі. Зокрема батьки зможуть самостійно обирати безпечні, на їхній погляд, ігри на платформі для своєї дитини. Про це повідомляє УНН із посиланням на Bloomberg.

Деталі

У розслідуванні Bloomberg Businessweek, яке було опубліковане у липні 2024 року йшлося про те, що з 2018 року американська поліція заарештувала понад два десятки людей, звинувачених у жорстокому поводженні або викраденні жертв, яких вони відшукали через Roblox. Через це у компанії з'явилися певні проблеми через занепокоєння спільноти щодо безпечності цієї платформи для дітей.

Намагаючись подолати занепокоєння батьків, у 2024 році Roblox опублікував 40 оновлень щодо безпеки. Одне з них у листопаді заборонило дітям до 13 років мати доступ до "соціальних тусовок", таких як віртуальні клуби чи дискусійні форуми. Що характерно у 2024 році приблизно 40% користувачів Roblox не досягли 13 років. А сьогодні з'явилось ще одне оновлення.

Нові оновлення у Roblox

Починаючи від сьогодні, 2 квітня, батьки зможуть обмежувати, з ким може спілкуватися їхня дитина, - йдеться в заяві компанії.

Батьки також зможуть переглядати, в які ігри їхні діти грають найчастіше, і забороняти їм грати в ті, які вони вважають недоречними.

У розробці засобів батьківського контролю ми надаємо пріоритет прозорості та простоті використання, щоб батькам було якомога простіше їх запроваджувати

- наголосив головний спеціаліст відділу безпеки Метт Кауфман.

Важливо також відзначити, що, незалежно від того, чи користуються батьки цими елементами керування, ми вважаємо безпеку наших наймолодших користувачів першочерговим для роботи з Roblox, - додав він.

Раніше УНН писав, що Instagram запроваджує нові функції приватності для підлітків. Усі дитячі акаунти у мережі автоматично будуть переведені на "Підліткові облікові записи", які за замовчуванням будуть приватними. Користувачі таких облікових записів зможуть отримувати повідомлення лише від тих, на кого вони підписані, а налаштування щодо чутливого контенту будуть встановлені на максимально обмежений рівень.

Альона Уткіна

Альона Уткіна

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