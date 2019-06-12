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Семьям погибших и раненых участников АТО и Революции Достоинства дадут на жилье 330 млн грн

Киев • УНН

 • 10191 просмотра

КИЕВ. 12 июня. УНН. Семьи лиц, погибших или получивших инвалидность, давая отпор вооруженной агрессии РФ или во время участия в революции Достоинства получат компенсацию за жилье на общую сумму около 330 млн грн. Соответствующее решение было принято на заседании правительства, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики.

Семьям погибших и раненых участников АТО и Революции Достоинства дадут на жилье 330 млн грн

"Этим решением мы направляем 305 млн гривен, это 279 квартир, которые люди смогут приобрести на эти деньги. Также, 24 миллиона гривен впервые направляются участникам Революции Достоинства, которые пострадали на Майдане и имеют статус лица с инвалидностью вследствие войны", - пояснил министр социальной политики Андрей Рева.

Согласно решению правительства, будут направлены субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на выплату денежной компенсации за жилье семьям лиц, погибших (пропавших без вести), умерших и лицам с инвалидностью I-II группы, полученной во время непосредственного участия в антитеррористической операции, обеспечении ее проведения, осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях на общую сумму 305 млн грн и семьям погибших (умерших) и лиц с инвалидностью, которые участвовали в Революции Достоинства на общую сумму 23,9 млн гривен.

Решение правительства позволит выплатить денежную компенсацию за надлежащие для получения жилые помещения 279 семьям лиц, погибших, умерших и лицам с инвалидностью I-II группы, полученных во время непосредственного участия в антитеррористической операции, обеспечении ее проведения, осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях и 24 семьям погибших (умерших) и лиц с инвалидностью, которые участвовали в Революции Достоинства.

Напомним, Кабинет министров принял решение, которое позволит Министерству по делам ветеранов направить дополнительно около 40 млн грн на обеспечение жильем внутренне перемещенных лиц из числа участников боевых действий и лиц с инвалидностью в результате войны.

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