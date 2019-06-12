Родинам загиблих і поранених учасників АТО і Революції Гідності дадуть на житло 330 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. Сім'ї осіб, які загинули чи отримали інвалідність, даючи відсіч збройній агресії РФ або під час участі у Революції Гідності, отримають компенсацію за житло на загальну суму близько 330 млн грн. Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду, передає УНН з посиланням на прес-службу Міністерства соціальної політики.
"Цим рішенням ми направляємо 305 мільйонів гривень, це 279 квартир, які люди зможуть придбати на ці гроші. Також, 24 мільйони гривень вперше направляються учасникам Революції Гідності, які постраждали на Майдані і мають статус особи з інвалідністю внаслідок війни", - пояснив міністр соціальної політики Андрій Рева.
Відповідно до рішення уряду, будуть направлені субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за житло сім’ям осіб, які загинули (пропали безвісті) та особам з інвалідністю I−II групи, одержаною під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях на загальну суму 305 млн грн і сім’ям загиблих (померлих) та осіб з інвалідністю, які брали участь у Революції Гідності на загальну суму 23,9 млн гривень.
Рішення уряду дасть змогу виплатити грошову компенсацію за належні для отримання жилі приміщення 279 сім’ям осіб, які загинули, померли і особам з інвалідністю I−II групи, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях та 24 сім’ям загиблих (померлих) і осіб з інвалідністю, які брали участь у Революції Гідності.
Нагадаємо, Кабінет міністрів схвалив рішення, яке дозволить Міністерству у справах ветеранів спрямувати додатково близько 40 млн грн на забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб з числа учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни.