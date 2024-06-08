Родила ребенка на улице, положила их в пакет и понесла к своей матери: в Одесской области на роженицу составили протокол

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Украина и рф договорились о продолжении взаимного посещения военнопленных
7 июня 2024, 12:00  •  166113 просмотра

Украина и рф договорились о продолжении взаимного посещения военнопленных

Эксклюзив
Лубинец о якобы более 6 тыс. военнопленных: рф ни разу не передавала никаких списков
7 июня 2024, 11:06  •  127010 просмотра

Лубинец о якобы более 6 тыс. военнопленных: рф ни разу не передавала никаких списков

Эксклюзив
Блокирование границ: дело против Сольського могло стать дополнительным аргументом для поляков
7 июня 2024, 09:38  •  129789 просмотра

Блокирование границ: дело против Сольського могло стать дополнительным аргументом для поляков

Эксклюзив
Решение суда, которым признана незаконной ликвидация "Конкорда", создает основания для открытия уголовного дела против чиновников НБУ - адвокат
7 июня 2024, 08:26  •  118537 просмотра

Решение суда, которым признана незаконной ликвидация "Конкорда", создает основания для открытия уголовного дела против чиновников НБУ - адвокат

Эксклюзив
Количество блокировок налоговых накладных увеличилось, что может свидетельствовать о попытках давления на бизнес - ЕБА
7 июня 2024, 07:39  •  95473 просмотра

Количество блокировок налоговых накладных увеличилось, что может свидетельствовать о попытках давления на бизнес - ЕБА

Эксклюзив
СНБО должен изучить деятельность подконтрольных Грозе и Науменко компаний на предмет сотрудничества с подсанкционными предприятиями - депутат
7 июня 2024, 07:34  •  76221 просмотра

СНБО должен изучить деятельность подконтрольных Грозе и Науменко компаний на предмет сотрудничества с подсанкционными предприятиями - депутат

Эксклюзив
Эксперт объяснил блокирование границы поляками операцией российских спецслужб
7 июня 2024, 06:21  •  77707 просмотра

Эксперт объяснил блокирование границы поляками операцией российских спецслужб

Эксклюзив
Рада планирует заслушать НАБУ - из-за "пиарных" дел
6 июня 2024, 16:12  •  114227 просмотра

Рада планирует заслушать НАБУ - из-за "пиарных" дел

Эксклюзив
В Минздраве дали советы, как уберечь себя от отравлений в условиях жары и "блэкаута"
6 июня 2024, 15:12  •  112109 просмотра

В Минздраве дали советы, как уберечь себя от отравлений в условиях жары и "блэкаута"

Эксклюзив
Из могилы самого молодого защитника "Азовстали" украли игрушку: полиция выясняет ситуацию
6 июня 2024, 12:09  •  113952 просмотра

Из могилы самого молодого защитника "Азовстали" украли игрушку: полиция выясняет ситуацию

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7 июня 2024, 06:57  •  144753 просмотра

Родила ребенка на улице, положила их в пакет и понесла к своей матери: в Одесской области на роженицу составили протокол

В Одесской области женщина родила дочь на улице, положила ее в пакет и понесла к своей матери, которая занимается еще пятью ее несовершеннолетними детьми. Полицейские составили в отношении роженицы протокол, а ребенка - отобрали.

Общество •   •  6734 просмотра
Родила ребенка на улице, положила их в пакет и понесла к своей матери: в Одесской области на роженицу составили протокол

Ратификация не несет рисков: в ОП состоялось межведомственное совещание по Римскому уставу

Украина провела межведомственное совещание для обсуждения необходимости ратификации Римского устава Международного уголовного суда с целью усиления усилий по привлечению граждан России к ответственности за преступления, совершенные во время войны.

политика •   •  8670 просмотра
Ратификация не несет рисков: в ОП состоялось межведомственное совещание по Римскому уставу

Враг основные усилия сосредотачивает на Покровском направлении: продолжаются девять боевых столкновений

Общее количество боевых столкновений по состоянию на сейчас возросло до 56. Враг основные усилия сосредотачивает на Покровском направлении – там произошло более 40 процентов сегодняшних вражеских атак

Война •   •  8828 просмотра
Враг основные усилия сосредотачивает на Покровском направлении: продолжаются девять боевых столкновений

Завтра в Украине "свет" будут выключать с 20:00 до 22:00

Завтра в Украине почасовые графики отключения промышленных и бытовых потребителей будут действовать только с 20:00 до 22:00, при этом на объектах критически важной инфраструктуры ограничений электроснабжения не будет.

Общество •   •  9923 просмотра
Завтра в Украине "свет" будут выключать с 20:00 до 22:00

ООН внесет Израиль и ХАМАС в список стран, нарушающих права детей в условиях конфликта

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш представит Совету Безопасности доклад о том, что Израиль и ХАМАС нарушили права детей в ходе своего конфликта, что потенциально может привести к их включению в ежегодный список действующих лиц ООН, обвиняемых в преступлениях против детей.

Новости Мира •   •  9757 просмотра
ООН внесет Израиль и ХАМАС в список стран, нарушающих права детей в условиях конфликта

Завтра в Киеве и четырех областях графики стабилизационных отключений введут лишь на два часа

Завтра, 9 июня, графики стабилизационных отключений в Киевской, Донецкой, Одесской и Днепропетровской областях будут действовать только с 20:00 до 22:00.

Общество •   •  10752 просмотра
Завтра в Киеве и четырех областях графики стабилизационных отключений введут лишь на два часа

Федерацию шахмат россии исключат на два года из FIDE: причиной стала жалоба Украины

Российская шахматная федерация была временно исключена из членства в FIDE на два года, но это не повлияет на права российских игроков, судей, тренеров и клубов на участие в шахматной деятельности.

спорт •   •  11072 просмотра
Федерацию шахмат россии исключат на два года из FIDE: причиной стала жалоба Украины

Квадроциклы, гексациклы и багги: более 110 образцов автотехники допустили к эксплуатации в ВСУ

По данным Минобороны, линейка категорий транспортных средств является достаточно обширной и включает бронированные автомобили, внедорожники, грузовики, мотоциклы и специальную автотехнику. Автопарк ВСУ сейчас имеет технику производства более 20 стран мира, среди которых США, Германия, Швеция, Великобритания, Италия и другие.

Война •   •  12975 просмотра
Квадроциклы, гексациклы и багги: более 110 образцов автотехники допустили к эксплуатации в ВСУ

В рф совершили покушение на предателя Украины Геннадия Мацегору, он в критическом состоянии - ГУР

По данным ГУР, 7 июня 2024 года в городе Старый оскол на россии совершено покушение на предателя Украины Геннадия Мацегору, занимавшего должность городского головы Купянска Харьковской области от партии опзж.

Война •   •  15226 просмотра
В рф совершили покушение на предателя Украины Геннадия Мацегору, он в критическом состоянии - ГУР

В Панаме двое неизвестных открыли огонь по группе студентов: есть погибший

Один студент был убит, а другой ранен в результате стрельбы, устроенной неизвестными в кампусе Панамского университета в Верагуасе.

Новости Мира •   •  13774 просмотра
В Панаме двое неизвестных открыли огонь по группе студентов: есть погибший