Родила ребенка на улице, положила их в пакет и понесла к своей матери: в Одесской области на роженицу составили протокол

В Одесской области женщина родила ребенка на улице, положила его в пакет и несла к своей матери - ее разыскали и вместе с младенцем доставили в больницу, передает УНН со ссылкой на полицию Одесской области.

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Правоохранителям 6 июня поступило сообщение от местной жительницы о том, что она заметила на улице женщину с сумками, в одной из которых находился маленький ребенок, который плакал.

Полицейские выехали по указанному заявительницей адресу и обнаружили 32-летнюю женщину с новорожденной доченькой, которых сразу же доставили в медицинское учреждение. Ребенка осмотрели врачи, с ним все было в порядке.

"Во время проведения проверки полицейские выяснили, что у гражданки, которая находилась на девятом месяце беременности, по дороге к знакомой начались схватки. Поняв, что рожает, она отошла от дороги и родила доченьку прямо на улице. Ребенка она положила в пакет, взяла другие мысли, что были у нее, и пошла к своей матери", - говорится в сообщении.

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Роженица сознательно не стала на учет при беременности и всячески избегала встреч с врачами, потому что боялась, что у нее отберут ребенка.

Кроме новорожденной девочки, женщина уже имеет шестерых несовершеннолетних детей и в отношении всех лишение родительских прав из-за невыполнения обязанностей по их воспитанию. Пятью детьми занимается бабушка, еще один ребенок находится на попечении службы по делам детей в Киеве, где был в свое время рожден и брошен в больнице.

Добавим

Полицейские составили в отношении роженицы протокол по ч. 1 ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Речь идет об уклонении родителей или лиц, их заменяющих, от выполнения предусмотренных законодательством обязанностей по обеспечению необходимых условий жизни, обучения и воспитания несовершеннолетних детей. За это правонарушение суд может наложить на женщину взыскание в виде предупреждения или штрафа от 850 до 1700 гривен.

"Ребенок у матери был отобран. Сейчас дети находятся в медучреждении под наблюдением врачей и опекой службы по делам детей", - отметили правоохранители.