Народила дитину на вулиці, поклала її в пакет і понесла до своєї матері: в Одеській області на породіллю склали протокол
Київ • УНН
В Одеській області жінка народила донечку на вулиці, поклала її в пакет і понесла до своєї матері, яка опікується ще п’ятьма її неповнолітніми дітьми. Поліцейські склали відносно породіллі протокол, а дитину - відібрали.
В Одеській області жінка народила дитину на вулиці, поклала її в пакет і несла до своєї матері - її розшукали та разом з немовлям доставили до лікарні, передає УНН із посиланням на поліцію Одеської області.
Деталі
Правоохоронцям 6 червня надійшло повідомлення від місцевої мешканки про те, що вона помітила на вулиці жінку з сумками, в одній з яких знаходилась малесенька дитина, яка плакала.
Поліцейські виїхали за вказаною заявницею адресою і виявили 32-річну містянку з новонародженою донечкою, яких одразу ж доставили до медичного закладу. Дитину оглянули лікарі, з нею все було гаразд.
"Під час проведення перевірки поліцейські з’ясували, що у громадянки, яка перебувала на дев’ятому місяці вагітності, по дорозі до знайомої почалися перейми. Зрозумівши, що народжує, вона відійшла від дороги і народила донечку просто на вулиці. Дитину вона поклала в пакет, взяла інші сумки, що були у неї, і пішла до своєї матері", - йдеться у повідомленні.
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Породілля свідомо не стала на облік при вагітності і всіляко уникала зустрічей з лікарями, бо боялась, що у неї відберуть дитину.
Окрім новонародженої дівчинки, жінка вже має шістьох неповнолітніх дітей і відносно всіх позбавлена батьківських прав через невиконання обов'язків щодо їх виховання. П’ятьма дітками опікується бабуся, ще одна дитина знаходиться під опікою служби у справах дітей у Києві, де була свого часу народжена і покинута в лікарні.
Додамо
Поліцейські склали відносно породіллі протокол за ч. 1 ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Йдеться про ухилення батьків або осіб, які їх замінюють, від виконання передбачених законодавством обов’язків щодо забезпечення необхідних умов життя, навчання та виховання неповнолітніх дітей. За це правопорушення суд може накласти на жінку стягнення у вигляді попередження або штрафу від 850 до 1700 гривень.
"Дитину у матері було відібрано. Наразі малеча перебуває в медзакладі під наглядом лікарів та опікою служби у справах дітей", - зазначили правоохоронці.