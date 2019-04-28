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Родственники взрывателя на Шри-Ланке погибли во время спецоперации

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 28 апреля. УНН. Отец и два брата подозреваемого в организации взрывов на Шри-Ланке в пасхальное воскресенье были убиты во время штурма их убежища силами безопасности два дня назад. Об этом в воскресенье изданию Reuters сообщили источники в полиции и родственник смертников, передаёт УНН.

Так, по словам сразу четырех источников в полиции, Заини Хашим, Рилван Хашим и их отец Мохамед Хашим, которые были замечены на распространяемых в социальных сетях видео, призывающих к полномасштабной войне против неверующих, были среди 15 убитых в перестрелке с вооруженными силами во время спецоперации, проводимой на восточном побережье Шри-Ланки в пятницу.

Нияз Шариф, шурин Захрана Хашима, предполагаемого лидера среди устроивших волну взрывов в пасхальное воскресенье, сообщил агентству, что два брата и отец Захрана были на видео.

На видео Рилван Хашим призывает всех к “джихаду” или священной войне, в то время как на заднем плане плачут дети.

“Мы уничтожим этих неверующих, чтобы защитить эту землю, и поэтому нам нужно совершить джихад. Нам нужно преподать правильный урок этим неверующим, которые уничтожают мусульман”, — говорит Рилван на видео, сидя рядом со своими братом и отцом.

Власти подозревают, что часть террористов-смертников могут оставаться на свободе. До сих пор оборонные органы сосредоточили свои расследования на международных связях с двумя местными группами, которые, по их мнению, осуществили нападения.

Исламское государство взяло на себя ответственность за пасхальные взрывы, и в воскресенье группа заявила, что трое ее членов в течение нескольких часов участвовали в перестрелке с полицией Шри-Ланки на восточном побережье, прежде чем взорвать свои жилеты, сообщает информационное агентство боевиков Amaq.

Группа заявила, что 17 полицейских были убиты или ранены в результате нападения, но шри-ланкийские военные отрицают это. Источник в полиции сообщил агентству Reuters, что двое полицейских получили легкие ранения в бою.

Полиция сообщила, что шесть детей были среди 12 человек, которые погибли в перестрелке, но не предоставили дополнительную информацию.

Восемь взрывов, по три из которых — в церквях и фешенебельных отелях, состоялись в католическую Пасху, 21 апреля, в Шри-Ланке, некоторые из них, по словам чиновников, были атаками террористов-смертников, рассчитанными на то, чтобы было максимальное количество жертв среди верующих, которые посещали пасхальные богослужения. Погибли по меньшей мере 259 человек.

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