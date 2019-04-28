Родичі підривника на Шрі-Ланці загинули під час спецоперації

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КИЇВ. 28 квітня. УНН. Батько і двоє братів підозрюваного в організації вибухів на Шрі-Ланці в пасхальну неділю були вбиті під час штурму їх притулку силами безпеки два дні тому. Про це в неділю виданню Reuters повідомили джерела в поліції і родич смертників, передає УНН.

Так, за словами відразу чотирьох джерел в поліції, Заїні Хашим, Рілван Хашим і їх батько Мохамед Хашим, які були помічені на відео, що які розповсюджуються в соціальних мережах, які закликають до повномасштабної війни проти невіруючих, були серед 15 убитих в перестрілці зі збройними силами під час спецоперації, що проводиться на східному узбережжі Шрі-Ланки в п'ятницю.

Ніяз Шаріф, шурин Захрана Хашима, ймовірного лідера серед тих, які влаштували хвилю вибухів в пасхальну неділю, повідомив агентству, що двоє братів і батько Захрана були на відео.

На відео Рілван Хашим закликає всіх до "джихаду" або священної війни, в той час як на задньому плані плачуть діти.

"Ми знищимо цих невіруючих, щоб захистити цю землю, і тому нам потрібно зробити джихад. Нам потрібно дати правильний урок цим невіруючим, які знищують мусульман", - говорить Рілван на відео, сидячи поруч зі своїми братом та батьком.

Влада підозрює, що частина терористів-смертників можуть залишатися на свободі. Оборонні органи зосередили свої розслідування на міжнародних зв'язках з двома місцевими групами, які, на їхню думку, здійснили напади.

Ісламська держава взяла на себе відповідальність за великодні вибухи, і в неділю група заявила, що троє її членів протягом декількох годин брали участь в перестрілці з поліцією Шрі-Ланки на східному узбережжі, перш ніж підірвати свої жилети, повідомляє інформаційне агентство бойовиків Amaq.

Група заявила, що 17 поліцейських були вбиті або поранені в результаті нападу, але шрі-ланкійські військові заперечують це. Джерело в поліції повідомило агентству Reuters, що двоє поліцейських отримали легкі поранення в бою.

Поліція повідомила, що шість дітей були серед 12 осіб, які загинули в перестрілці, але не надали додаткову інформацію.

Вісім вибухів, по три з яких - у церквах і фешенебельних готелях, сталися в католицький Великдень, 21 квітня, в Шрі-Ланці, деякі з них, за словами чиновників, були атаками терористів-смертників, розрахованими на те, щоб була максимальна кількість жертв серед віруючих, які відвідували великодні богослужіння. Загинули щонайменше 259 осіб.

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