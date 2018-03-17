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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 21454 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 36751 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 41894 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 90194 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
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Работу Единого реестра налоговых накладных приостановят на несколько дней

Работу Единого реестра налоговых накладных приостановят на несколько дней

Киев  •  УНН

 • 11601 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. Вечером 20 марта работу Единого реестра налоговых накладных временно приостановят, передает УНН со ссылкой на сообщение Государственной фискальной службы.

“В 23:00 20 марта 2018 года временно будет прекращена работа Единого реестра налоговых накладных и некоторых электронных сервисов для плательщиков налога на добавленную стоимость в ИТС “Электронный кабинет”, — говорится в сообщении фискалов.

Это связано с необходимостью проведения технологических и регламентных работ в автоматизированных системах ГФС. Работу ЕРНН и электронных сервисов возобновят после завершения технических работ, но не позднее 10:00 22 марта 2018 года.

Напомним, блокирование регистрации налоговых накладных заработает с 22 марта.

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