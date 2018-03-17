Работу Единого реестра налоговых накладных приостановят на несколько дней
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Вечером 20 марта работу Единого реестра налоговых накладных временно приостановят, передает УНН со ссылкой на сообщение Государственной фискальной службы.
“В 23:00 20 марта 2018 года временно будет прекращена работа Единого реестра налоговых накладных и некоторых электронных сервисов для плательщиков налога на добавленную стоимость в ИТС “Электронный кабинет”, — говорится в сообщении фискалов.
Это связано с необходимостью проведения технологических и регламентных работ в автоматизированных системах ГФС. Работу ЕРНН и электронных сервисов возобновят после завершения технических работ, но не позднее 10:00 22 марта 2018 года.
Напомним, блокирование регистрации налоговых накладных заработает с 22 марта.