Роботу Єдиного реєстру податкових накладних призупинять на кілька днів
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Ввечері 20 березня роботу Єдиного реєстру податкових накладних тимчасово призупинять, передає УНН з посиланням на повідомлення Державної фіскальної служби.
“О 23:00 20 березня 2018 року тимчасово буде припинено роботу Єдиного реєстру податкових накладних та деяких електронних сервісів для платників податку на додану вартість в ІТС “Електронний кабінет”, — йдеться у повідомленні фіскалів.
Це пов’язано з необхідністю проведення технологічних та регламентних робіт у автоматизованих системах ДФС. Роботу ЄРПН та електронних сервісів поновлять після завершення технічних робіт, але не пізніше 10:00 22 березня 2018 року.
Нагадаємо, блокування реєстрації податкових накладних запрацює з 22 березня.